Nijerya’daki terör örgütlerinin silahlı saldırıları devam ediyor. Ülkenin kuzeybatısında bulunan Kaduna eyaletinde bağlı Kidandan ve Kadai köylerine cuma ve dün yapılan silahlı saldırılar sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Saldırganlar, cuma günü Kidandan'da 3 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı. Dün ise Kadai’ye saldıran teröristler, 9 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı.
Nijerya’da silahlı saldırı: 12 ölü, 8 yaralı
11.10.2020 - 22:00 | Son Güncelleme: 11.10.2020 - 22:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nijerya’nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Etiketler : nijerya,silah,saldırı,
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