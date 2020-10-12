Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Mısır’ın Yunanistan ile imzaladığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması darbeci lider Abdülfettah es-Sisi tarafından onaylanırken, Kahire bu anlaşma ile Doğu Akdeniz’de binlerce kilometrelik deniz yetki alanı kaybetmiş oldu. Mısır daha önce de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile yaptığı anlaşma ile denizlerdeki binlerce kilometrelik haklarından vazgeçmişti. Siyasi nedenlerden dolayı Türkiye yerine hem Yunanistan hem de GKRY ile anlaşan Mısır, bu anlaşmalar ile 26 bin kilometrelik deniz yetki alanı kaybetti.

İSRAİL VE LÜBNAN DA KAYBETTİ

Rum yönetimi ise Mısır ile yapılan anlaşma sayesinde sahip olduğundan 4 katı fazlası bir alanda egemenlik kazandı. Rumlar, 21 bin 800 kilometrekareden daha fazla bir yetki alanına sahip oldu. Rum yönetimi 2007 yılında Lübnan, 2010’da ise İsrail ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırma anlaşmaları da, İsrail ve Lübnan’ın zararına gerçekleşti. Rum yönetiminin bu ülkelerle yaptığı anlaşmada sadece KKTC’nin haklarını gasp etmekle kalmadı, aynı zamanda sahip olduğu kıyılardan çok daha fazlasını bu ülkelerin aleyhine olacak şekilde genişletti. Rum yönetimin belirlediği MEB alanı üzerinden İsrail ile yaptığı anlaşmada İsrail’in kaybı 4 bin 600 kilometrekarelik bir deniz alanına karşılık geliyor. İsrail deniz yetki alanı sınırlandırmasını Türkiye ile yapmış olsaydı Rum Yönetimi’ne bıraktığı 12. parselin tamamı, 8, 9 ve 11. parsellerin büyük kısmı ile 1, 7 ve 10. parsellerin de bir kısmını deniz alanlarına katmış olacaktı. Mısır, 2003 yılında Rumlar yerine Türkiye ile masaya otursaydı 11 bin 500 kilometrekare, Yunanistan’la yaptığı sözde anlaşma yerine Türkiye ile anlaşsaydı 15 bin kilometrekare bir alan daha elde edecekti.

LİBYA DA KAZANDI TÜRKİYE DE

Diğer taraftan, 27 Kasım’da Türkiye ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında yapılan Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı ile iki ülkede bölgede önemli kazanımlar elde etti. Anlaşma ile Libya ve Türkiye sahilleri deniz sınır komşusu olurken, iki ülke arasında MEB sınırlarının çizilmesi teminat altına alındı. Akdeniz’de uluslararası hukuk kurallarından kaynaklanan tüm egemenlik haklarını ve yetkilerini kullandığı deniz alanlarının, adil ve hakça sınırlandırılması belirledi. İki ülke de Akdeniz’de yetki alanları genişletti. Trablus yönetimi ile anlaşma, Türkiye’ye bölgedeki doğal kaynaklar için arama ve sondaj faaliyetlerinin yolunu da açtı.