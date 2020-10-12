Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan, Türk ürünlerine boykot uyguluyor. Yaklaşık olarak 3.5 milyar dolarlık ihracat yaptığımız Suudi Arabistan’da Türkiye'de yatırım yapanlara baskı kuruluyor. Suudi Arabistan’da çalışan Türklerin sözleşmeleri ise feshediliyor. Başkent Riyad’ın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ajlan Al-Ajlan sosyal medya hesabı üzerinden Türk ürünlerine karşı ambargonun yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade etmişti.

"HERKESİ TÜRK ÜRÜNLERİNİ BOYKOT ETMEYE ÇAĞIRIYORUM"

Küstah ambargo çağrılarına bir yenisi daha eklendi. Ünlü iş adamı Suudi Prens Abdulrahman Bin Musa’ad Al Saud, Türkiye aleyhine çağrı yaptı. Twitter’da yaklaşık 8 milyon kişinin takip ettiği Al Saud, BBC'nin paylaştığı "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar’daki Türk ordusunun Körfez'de güvenliği sağlamlaştırmaya yardımcı olduğunu açıklaması" haberini alıntılayarak “Herkesi Türk ürünlerini boykot etmeye çağırıyorum” ifadesini kullandı.