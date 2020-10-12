Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce Ermenistan'ın katliamlarını destekleyerek "Türkiye Bakü'ye silah ve savaşçı göndermemesi için uyarılmalı" çağrısı yapan Kardashian’dan bölgedeki gerginlikle ilgili yeni bir adım geldi.

Kardashian, Ermenistan Fonu’na 1 milyon dolar bağış yaptığını açıkladı ve takipçilerine de bağış çağrısında bulundu.

Yaptığı ahlaksızlıklarla tanınan Kardashian, Instagram hesabında paylaştığı videoda “Ermenistan Fonu’nu desteklemeye yönelik yürütülen uluslararası çabaların bir parçası olmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Kardashian ayrıca, “Aklım ve dualarım oradaki cesur adam, kadın ve çocuklarla. Mesafelerle ayrılsak da sınırların bizim için bir engel olamayacağını ve tüm dünyada hep birlikte tek bir Ermeni ulusu olduğumuzu herkesin hatırlamasını istiyorum” dedi.