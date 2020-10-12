Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eğlencelerde kullanılan havai fişeklerin saldırıda kullanılması ilginç bulunurken, çarpıcı ve dehşet verici görüntüler ortaya çıktı. Paris İle-de-France Bölge Başkanı Valérie Pécresse de görüntüleri kabul edilemez savaş sahnesi olarak nitelendirirken, polis sendikası üyesi Frederic Lagache ise “Artık kimse güvenlik güçlerine saygı duymuyor” açıklamasını yapmıştı.