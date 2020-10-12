Eğlencelerde kullanılan havai fişeklerin saldırıda kullanılması ilginç bulunurken, çarpıcı ve dehşet verici görüntüler ortaya çıktı. Paris İle-de-France Bölge Başkanı Valérie Pécresse de görüntüleri kabul edilemez savaş sahnesi olarak nitelendirirken, polis sendikası üyesi Frederic Lagache ise “Artık kimse güvenlik güçlerine saygı duymuyor” açıklamasını yapmıştı.
Paris’te karakola havai fişekli saldırının görüntüleri
12.10.2020 - 16:29 | Son Güncelleme: 12.10.2020 - 16:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’da 40 kişilik bir grup dün Champigny-sur-Marne kentinde karakola havai fişekle saldırmış, yaralananın olmadığı saldırıda 5 polis aracıyla karakol girişindeki camlı bölme hasar görmüştü.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : Paris,havai fişekli saldırı,
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