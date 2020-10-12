Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, darbeci General Hafter’e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentinde yeni 2 toplu mezar bulunduğu belirtildi. Hükümet, şehirdeki Meşru El-Rabt bölgesinde keşfedilen ilk mezarlığın 4 ceset içerdiğini belirterek, Kayıpları Arama ve Tespit Kurumuna bağlı ekiplerinin cesetleri çıkarmaya devam ettiğini vurguladı. Hükümet ayrıca ilk mezarlıktaki arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2. mezarlıkta çalışmaların başlayacağını sözlerine ekledi.
Öte yandan, geçtiğimiz Haziran'dan bu yana başkent Trablus ve Terhune kentinde çok sayıda toplu mezar bulunmuştu.
Libya'da yeni iki toplu mezar bulundu
12.10.2020 - 17:47 | Son Güncelleme: 12.10.2020 - 17:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, darbeci General Hafter’e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentinde yeni 2 toplu mezar bulunduğunu duyurdu.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, darbeci General Hafter’e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentinde yeni 2 toplu mezar bulunduğu belirtildi. Hükümet, şehirdeki Meşru El-Rabt bölgesinde keşfedilen ilk mezarlığın 4 ceset içerdiğini belirterek, Kayıpları Arama ve Tespit Kurumuna bağlı ekiplerinin cesetleri çıkarmaya devam ettiğini vurguladı. Hükümet ayrıca ilk mezarlıktaki arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2. mezarlıkta çalışmaların başlayacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
Etiketler : Libya,toplu mezar,
738386 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/738386.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER