Ülke basınındaki habere göre, ülkenin Quang Nam, Quang Ngai ve Quang Tri eyaletlerinde etkili olan yağışlar nedeniyle seller meydana geldi. 14 kişi kayboldu. 9 bin 600 asker ve güvenlik gücü afet bölgelerine sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sırasında nefes kesen görüntüler oluştu.
Film gibi kurtarma! Burası okyanus değil!
12.10.2020 - 18:13 | Son Güncelleme: 12.10.2020 - 18:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Vietnam'da aşırı yağışların yol açtığı sellerde 20 kişi öldü.
Etiketler : Vietnam,
738392 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/738392.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER