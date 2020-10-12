Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke basınındaki habere göre, ülkenin Quang Nam, Quang Ngai ve Quang Tri eyaletlerinde etkili olan yağışlar nedeniyle seller meydana geldi. 14 kişi kayboldu. 9 bin 600 asker ve güvenlik gücü afet bölgelerine sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sırasında nefes kesen görüntüler oluştu.