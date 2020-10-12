Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’da birçok ülke Covid-19’a karşı aldıkları önlemleri sıkılaştırmaya devam ediyor. İtalya’da hükümet, son dönemde Covid-19 vakalarında yaşanan artışın ardından yeni önlemler almaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanı Roberto Speranza bugün yaptığı açıklamada, yeni kısıtlamalar ile ev partilerine katılanların sayısının kısıtlanacağını veya ev partilerinin tamamen yasaklanacağını aktardı. Speranza, insanların kalabalık bir şekilde bir araya gelmesini engellemek için gerekirse barların, gece kulüplerinin ve mağazaların kapatılacağını ifade etti. Bakan Speranza, özel partilere yönelik tedbirin virüsün aile çevrelerinde yayılmasını önlemeyi amaçladığını belirtti.

Başbakan Giuseppe Conte ise bugün Taranto’da yaptığı açıklamada, yeni kısıtlamaları içeren bir kararnamenin en geç 15 Ekim’de imzalanması gerektiğini dile getirdi. Conte, "Ulusal bir kilitlenmeden kaçınmak için iyi nedenlerim var, ancak vakalar yükselmeye devam ederse yerel düzeyde kilitlemeler olabilir” ifadelerini kullandı. Başbakan Conte, "Yeni kararı bu gece onaylamaya çalışacağız" dedi.

İtalya’da koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temaslı olanların evdeki karantina süresinin ise 14 günden 10 güne indirilmesi bekleniyor.

İtalya Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün (ISS) en son izleme raporuna göre, ülke genelindeki vakaların yüzde 77,6'sı aile içinde meydana gelmeye devam ediyor. İtalya’da 1 Ekim’den bu yana günlük vaka sayısı 2 bin 500 ile 5 bin 700 arasında seyrediyor. Ülkede toplam vaka sayısı 359 bin 569’a, toplam can kaybı ise 36 bin 205’e ulaşırken, 82 bin 764 aktif vaka bulunuyor.

İtalya’da hükümet 7 Ekim tarihinde iç ve dış mekanlarda zorunlu maske kullanımını yeniden uygulamaya başlamış, olağanüstü hal (OHAL) süresini ise 31 Ocak 2021'e kadar uzatmıştı.