Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'daki ABD güçlerinin sözcüsü Albay Sonny Leggett yaptığı açıklamada Amerikan güçlerinin, Taliban'ın Afgan hükümetine bağlı güçlere yönelik saldırılarının ardından Afganistan'ın güney Helmand eyaletinde hava saldırıları başlattığını söyledi.

Leggett Twitter'da yaptığı açıklamada, iki günlük hava saldırılarının ABD ve Taliban arasında Şubat ayında imzalanan barış anlaşmasına uygun olduğunu belirterek ABD'nin anlaşmada, saldırıya uğradıkları takdirde Afgan askerlerini savunacağını vurguladı.

Leggett, ABD’nin Afganistan’daki Komutanı General Austin Scott Miller'ın, ABD-Taliban anlaşmasına uygun olmadığını ve sürmekte olan Afgan Barış Görüşmelerini baltaladığını söyleyerek Taliban'ı Helmand'daki saldırılarını derhal durdurmaya çağırdığını aktardı.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afganistan'da görevine devam eden az sayıdaki cesur askerlerimiz, Noel'e kadar evlerinde olmalı." ifadelerini kullanmıştı.

10 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Trump, "Kısa süre içinde Afganistan'daki asker sayımızı 4 bine indireceğiz. Aynı şekilde Irak'taki asker sayımızı da kısa sürede 2 bine indireceğiz." açıklamasında bulunmuştu.