Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Nevada eyaletinde ismi açıklanmayan 25 yaşındaki genç, 18 Nisan’da Covid-19’a yakalandı. Hafif semptomları bulunan genç, izolasyonun ardından testin iki kere negatif çıkmasıyla mayıs başında hastalıktan kurtuldu. 28 Mayıs’ta yeniden semptomların ortaya çıkmasıyla hastaneye başvuran gencin testi bir kez daha pozitif çıktı. Bu kez hastalığı daha ağır geçiren genç, solunum cihazına bağlandı. Genetik testlerde, gençte iki ayrı vakadaki virüslerin ayrı türde olduğu ortaya çıktı. ABD, ikinci kez virüse yakalanma olayının ülkede ilk kez gerçekleştiğini bildirdi. Dünyada daha önce sadece 4 yerde böyle bir durum görülmüştü: Hong Kong, Belçika, Hollanda ve Ekvador.