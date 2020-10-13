Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump, korona virüs testinin negatif çıkmasının ardından düzenlediği ilk mitingde enerjisiyle dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanması sonrasında, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için kritik eyaletlerin başında gelen Florida'da seçmenlerine seslendi. Trump, Orlando Sanford Uluslararası Havaalanı’ndaki mitingde, “Benimle ilgili güzel bir gelişme oldu. Koronavirisü atlattım. Şimdi benim bağışıklığımın olduğunu söylüyorlar. Kendimi çok güçlü hissediyorum. Dinleyicilerin arasına katılacağım. Oraya geleceğim ve herkesi öpeceğim. Yanaklarınıza okkalı bir öpücük konduracağım” dedi. Mitingde maske takmayanların çokluğu ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması eleştiri konusu oldu.