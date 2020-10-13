Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tanzanya Ulusal Parklar Kurumu (TANAPA) yetkililerinden Pascal Shelutete, itfaiyeciler ve bölge halkının da desteğiyle yangını söndürmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Shelutete, "Afrika'nın en yüksek dağı olma özelliği taşıyan bölgede çıkan yangının nedeni henüz tespit edilemedi." ifadelerini kullandı.

Görgü şahitleri ise yangına, arıları kovanlarından çıkararak bal almaya çalışan arıcıların neden olduğunu iddia etti.

Söndürme çalışmaları için 400 itfaiyecinin görevlendirildiği yangının doğal dokuyu ve turistik bölgeleri de olumsuz etkilediği belirtildi.

Yangında şimdiye kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Deniz seviyesinden 5 bin 895 metre yükseklikteki Kilimanjaro, dünyanın en yüksek bağımsız dağı özelliğini taşıyor. Yılda 50 bin turistin ziyaret ettiği bölgede sık sık yangın çıkıyor.