Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüntülerde anne çocuğuna bağırıyor, 5 yaşındaki golden retriever cinsi köpek de küçük çocuğu korumaya alıyor. Anneyle çocuğun arasına giren köpek, çocuğa müdahale edilmemesi için hırlıyor. Anne Sun'un görüntüde köpeğe “Çocuğu korumaya bir son ver” diye bağırdığı işitiliyor. Köpek daha sonra sarılarak çocuğu teselli ediyor. Sun, “Cilt kremi almıştım, daha hiç kullanmadan yarısını yok etti. Bağırınca da köpeğimiz çok rahatsız oldu. Zaten ne zaman çocuğa sesimizi biraz yükseltsek hemen devreye giriyor” dedi. TikTok benzeri Douyin sitesinde yayınlanan görüntü büyük beğeni topladı.