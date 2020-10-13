Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 bin 234 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı ise 634 bin 920'ye yükseldi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 143 kişi hayatını kaybetti. Bu,162 ölünün kayda geçtiği 10 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam ölü sayısı ise 43 bin 18'e yükseldi.

Bir günde 219 bin 74 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 25 milyon 697 bin 164 oldu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 4 bin 367 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü, bunlardan 507'sinin yoğun bakımda olduğu açıklandı