Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump yönetimi yetkililerinin, ABD Ticaret Bakanlığının, işlemlerini tamamlayıp yıl sonu raporunda Beyaz Saray'a sayım sonuçlarını rapor etmesi için nüfus sayımının normal tarihi olan 5 Ekim'de durdurulması talebinin ardından, Yüksek Mahkemeden karar çıktı.

Yüksek Mahkeme, Trump yönetiminin bu talebini haklı bularak oy sayım işlemlerinin durdurulmasına hükmetti.

California'da alt mahkemenin normalde 5 Ekim olan son tarihi, ay sonuna kadar uzatması üzerine California'daki Temyiz Mahkemesi, Trump'ın bu kararın durdurulması talebini reddetmişti.

Ayrıca birçok diğer eyalette de Trump yönetimi benzeri davalar açmıştı.

Bazı uzmanlar ise 10 yılda bir yapılan oy sayım işlemlerinin, Kovid-19 salgını nedeniyle sekteye uğradığını, bu nedenle tarihin ay sonuna kadar uzatılması gerektiğini savunuyor.

ABD'de 10 yılda bir yapılan nüfus sayımlarında, eyaletlerin mevcut 435 sandalyesi bulunan Temsilciler Meclisindeki koltuk dağılımları ve başkanlık seçimlerinde belirleyici olan Seçiciler Kurulu sayıları belirleniyor.