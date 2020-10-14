Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya hükûmeti, ülke genelinde yüzde 15 olan sigara kullanımını 2025 yılına kadar yüzde 10’a düşürmeye hedefliyor. Bu yüzden Queensland Üniversitesi ve Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Konseyi tarafından finanse edilen Araştırma Mükemmelliği Merkezi, sigara kullanımını neredeyse ortadan kaldıracak yeni bir plan hazırladı. Merkezin "Tütün Oyununu Sonlandırmayı Başarmak" (CREATE) teması altında hazırladığı yol haritası kapsamında, gelecek 5 yıl boyunca sigara doktor reçetesiyle sadece eczanelerden temin edilir hâle getirilecek. Plan çerçevesinde ilk hedeflerinin tütün mamullerinin tedarik edilmesinin zorlaştırılması olduğunu belirten CREATE Direktörü Doç. Dr. Coral Gartner "Tütün perakendecilerinin sayısını azaltacağız. Eczaneler gibi belirli tedarikçilerle satışları kısıtlayacağız. Ayrıca belirli bir yıldan sonra doğanlara sigara satışının sona erdirilmesi ve ticari sigara satışlarının aşamalı olarak kaldırılması da hedeflerimiz arasında. Tütünü bağımlılık yapmayacak, daha az lezzetli hâle getireceğiz. Zararlı ürünler piyasadan tamamen kalkacak" ifadelerini kullandı. Ülkede, her yıl sigara kullanımı 0,4 oranında düşse de hükûmet bu oranı yüzde 1’e çıkarmayı hedefliyor. Sigaranın en pahalı satıldığı ülkeler arasında Avustralya ilk sırada yer alıyor.