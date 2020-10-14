Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs dünya çapında yayılmaya ve öldürmeye devam ediyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyayı saran ikinci dalga korkusu da giderek büyüyor. Bugün itibarıyla dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 38 milyonu aştı. Virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise kritik eşik olan 1 milyonu geçtiğimiz günlerde geçmişti.

Bilim insanları bir an önce koronavirüs salgınını bitirecek bir aşı geliştirmek için çalışıyorlar. İngiltere’deki Exeter Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden uzmanlar yaptıkları araştırmadan son derece çarpıcı bir sonuç elde ettiler.

Bu araştırmaya göre 1921’den beri yani 100 yıldır hayatımızda olan BCG (Verem) aşısı koronavirüs için geçici de olsa umut veren bir çözüm sunabilir!

İngiliz bilim insanları verem aşısının koronavirüste hayat kurtarıcı bir rol oynayıp oynayamayacağını araştırıyor. Verem aşısı 1921 yılında tüberküloz hastalığından korunmak için geliştirilmişti.