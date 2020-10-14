Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dizinin 18 Ekim’de yayımlanacak son bölümünde, 3 Kasım’daki başkanlık seçimlerinde Trump’a oy verilmemesi için 50 gerekçe sıralanıyor.

Dizide Homer Simpson oy kullanmak için seçim sandığının başına geliyor, kızı Lisa da, “Tereddüt mü ediyorsun? Son 4 senede olanları nasıl unutursun?” diye soruyor. Trump’ın “Çocukları kafese koyun” ifadesi ve Apple CEO’su Tim Cook’a Tim Apple demesi gibi skandallarının hatırlatıldığı bölüm, “Biz şimdiye kadar böyle kötü bir başkan görmedik” ifadesiyle sona eriyor.