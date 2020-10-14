Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 bin 724 koronavirüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 654 bin 644'e ulaştığı bildirildi. Salı günü 17 bin 234 olan vaka sayısı, son 24 saat içinde yüzde 14 oranında artış gösterdi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 137 kişi hayatını kaybederken, salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 155'e yükseldi.

Öte yandan İngiltere hükümeti koronavirüsün yayılmasını engellemek için Pazartesi günü yeni yerel kısıtlamalar getirildiğini duyurmuştu. Üç aşamalı olarak uygulanan yeni yerel kısıtlamalarda en yüksek kademede olan kuzey bölgelerde kısıtlamalar ağırlaştırıldı.