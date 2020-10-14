Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telekonferans yoluyla hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda ülkenin ikinci korona virüs aşısı için tüm çalışmaların ve tescil işleminin gerçekleştirdiğini duyurdu. Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısından sonra ikinci korona virüs aşısı EpiVakKorona'nın da tescil edildiğini söyleyen Putin, üçüncü aşının da yakında tescil edileceğini bildirdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Putin’e aşı geliştirme süreci ile ilgili bilgiler aktararak yakın gelecekte aşının 60 bin doz üretimini hedeflediklerini aktardı. Rusya’nın tescil edilen ikinci aşısının 100 gönüllü üzerinde klinik deneylerinin yapıldığı, 1 Ocak itibarıyla ilk 40 bin gönüllüye yapılarak aşının yaygınlaştırılacağı belirtildi.