Fransa'da Covid-19 önlemleri kapsamında 17 Ekim Cumartesi itibarıyla Paris ve birçok şehirde 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Fransa'da sokağa çıkma yasağı
14.10.2020 - 21:20 | Son Güncelleme: 14.10.2020 - 21:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'da Covid-19 önlemleri kapsamında 17 Ekim Cumartesi itibarıyla Paris ve birçok şehirde 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Kaynak: AA
Etiketler : Fransa,sokağa çıkma yasağı,
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