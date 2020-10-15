Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi ile birlikte Başbakan Angela Merkel, 16 eyaletin başbakanı ile salgın döneminde ilk kez yüz yüze Berlin'de bir araya geldi. Toplantıda korona virüse karşı mücadele kapsamında alınacak önlemler konusunda federal hükümet ve eyaletlerin ortak kurallar oluşturulması konusu ele alındı.

"Yeni bir karantinanın kesinlikle önlenmesi gerekiyor"

Başbakan Angela Merkel, eyaletleri korona virüsle mücadelede ortak çaba göstermeye çağırdı. Başbakanlıkta gerçekleştirilen toplantıda eyalet başbakanlarına hitap eden Merkel, "Cesur bir adım atmak mı yoksa baharda olduğu gibi her hafta tekrar buluşmak mı istiyoruz. İlkbaharda olduğu gibi sosyal ve ekonomik hayatın kapanması gibi yeni bir karantinanın kesinlikle önlenmesi gerekiyor" dedi.

"Riskli şehir ve bölgelerde yerel saatle 23.00'de sokağa çıkma yasağı olacak"

"Önceliğimiz ekonomiyi çalışır durumda tutmak, okulları ve kreşleri açık durumda tutmak olmalıdır" diyen Merkel, "Korona virüs vaka sayılarının keskin bir şekilde yükseldiği riskli şehir ve bölgelerde 23.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı olacak" diye konuştu. Sokağa çıkma yasağının söz konusu bölgelerde yerel saatle 23.00-06.00 arasında uygulanacağı belirtildi.

Merkel, "Bir hafta içinde 100 bin kişi başına 50'den fazla yeni enfeksiyon görülen bölgelerde özel kutlamalar genellikle en fazla 10 katılımcı ve iki hane ile sınırlı tutulacak. Enfeksiyon sayısı 100 binlik yerlerde haftalık 35 yeni vakanın olması halinde bu bölgelerde insanların daha uzun süre yakın şekilde bir araya geldiği durumlarda maske kullanılacak" ifadelerini kullandı.

Tatil kısıtlaması kararı ertelendi

Almanya'da geçtiğimiz hafta yurt içinde riskli bölgelerdeki vatandaşlardan tatil yerlerine giriş yapabilmeleri için Covid-19 testlerinin negatif olduğu yönünde belge istenmesine karar verilmiş, aksi halde riskli bölgelerden gelenlerin tatil yerlerine alınmayacağı bildirilmişti. Bugünkü toplantıda söz konusu tedbir kararının uygulanmasının ertelenmesine karar verildi.