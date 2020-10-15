Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Akademisi (CAEIT), insansız hava aracı sürüsünü geliştirdi ve Haziran 2017'de yaklaşık 120 drone ile rekor China Electronics Technology Group Corporation'a (CETC) yeni bir deneme daha yaptı

Sistemle ilgili çok az bilgi var. Video görüntüleri, insansız uçağın biçim ve işlev olarak China Poly Defence'nin CH-901 aylak cephanesinin daha yeni modelleri olduğunu gösteriyor.

Tüpten fırlatılan CH-901 ilk kez 2016'da ortaya çıktığında, bir çift açılır kanat ve katlanabilir bir v-kuyruğa sahipti. 2020'de, tasarım gelişti ve CAEIT test videosunda gördüğümüz drone'lara benzer şekilde v-kuyruğunu başka bir açılır kanat seti ve katlanır çift kuyruklu düzenleme ile değiştirmiş olduğu görüldü.

CAEIT'in testi ayrıca Bell 206L helikopterine monte edilmiş bir tüpten fırlatılan en az bir insansız hava aracını ve Robinson R-serisi gibi görünen bir helikopterden düşen bir tüpten fırlatılan bir insanı da içeriyordu.