Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaralanmayı Önleme ve Araştırma Merkezi (CIPRB) Genel Müdür Yardımcısı Aminur Rahman, basına yaptığı açıklamada, kısa süre önce Bangladeş Uluslararası İshalli Hastalıkları Araştırma Merkezi ve Johns Hopkins Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen bir araştırmanın bulgularını paylaştı. Araştırmanın sonuçlarına göre, her yıl 1-14 yaş arası 12 bin civarında çocuğun boğularak öldüğü, bunun da ortalama günde 32 çocuğun boğulması anlamına geldiğinin altını çizen Rahman, bu vakaların yaklaşık yüzde 90'ının polis karakollarında kayıtlı olmadığını belirtti. Rahman, bu çocuklardan yaklaşık yüzde 80'inin evlerinin 20 metre yakınında bulunan bir gölet veya su birikintisinde boğulduğunu söyledi.

"Şiddetli yağış ve sel boğulma vakasını artırıyor"

Söz konusu boğulmalara çoğunlukla denetim ve eğitim eksikliği ve yoksulluğun sebep olduğunu söyleyen Rahman, boğulma olaylarının çoğunun 09.00 ile 13.00 arasında, evdeki büyüklerin ev işleriyle meşgul olduğu esnada yaşandığına dikkati çekti. Rahman, "Bangladeş'te şiddetli yağış ve seller sebebiyle boğulmalar artıyor. Hükümet bu olayları önlemek için girişimlerde bulundu ancak eğitim, kadın ve çocuk işleri ile sosyal refah bakanlıkları da bu programlara dahil edilmeli" dedi. Araştırmaya göre, ülkedeki toplam çocuk kazalarının, nisanda yüzde 36, mayısta yüzde 56, haziranda yüzde 82 ve temmuzda yüzde 86'sını boğulma olayları oluşturdu. Dünya Sağlık Örgütünün raporuna göre, her yıl yaklaşık 359 bin kişi boğularak ölüyor ve bu ölümlerin, yüzde 97'si düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geliyor.