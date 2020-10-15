Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da Temmuz ayı başında Fransa eski Başbakanı Edouard Philippe eski Sağlık Bakanları Agns Buzyn ve Olivier Veran hakkında yeni tip korona virüs (Covid-19) sürecini kötü yönettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu isimler hakkında yapılan 100’e yakın şikayetin 9’u Cumhuriyet Adalet Divanı (CJR) tarafından kabul edilmişti. Soruşturma kapsamında eski Başbakan Philippe, eski Sağlık Bakanı Buzyn, Eski Sağlık Bakanı Veran, eski Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye, eski Genel Sağlık Direktörü Jerome Salomon ve eski Kamu Sağlığı Direktörü Genevieve Chene’in ofis ve evlerinde polis baskını ile arama gerçekleştirildi. Aramaların sorunsuz geçtiği aktarıldı.

Baskına tepki

Saygı çerçevesinde gerçekleştiği belirtilen aramaların halen bazı ofis ve evlerde devam ettiği bildirilirken, siyaset dünyasından tepkiler gelmeye başladı. Bağımsız Demokratlar Birliği (UDI) Başkanı Jean Christophe Lagarde baskınlar ile ilgili, "Bugünün aciliyeti değildi, önce ikinci dalga ile mücadele etmemiz gerekiyor. Bu olayla zaman kaybetmememiz gerektiğini düşünüyorum" diyerek Bakanların hiçbir cezai suçlarının bulunmadığını savundu.

Ne olmuştu?

Fransa’da salgının ilk aylarında Covid-19 virüsüne karşı süreci kötü yönetmekle suçlanan bakanlar ve başbakan özellikle maske yetersizliği konusunda ağır eleştirilmişti. Temmuz ayı başında haklarında yapılan “insan hayatını tehlikeye atma” ve “kasıtsız ölüme sebep olma” şikayetleri karşısında açıklama yapan Edouard Philippe, şikayetlerden haberdar olduğunu ve kendisine yargı tarafından yöneltilen tüm soruları “hükümetteki faaliyetlerine açıklık getirecek şekilde” cevaplayacağını ifade etmişti