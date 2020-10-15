Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Arış, Cebrail ilinin Doşulu, Hocavend ilinin Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraguz köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.
Azerbaycan, 6 köyü daha işgalden kurtardı
15.10.2020 - 16:56 | Son Güncelleme: 15.10.2020 - 17:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler : azerbeycan,
739149 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/739149.aspx
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