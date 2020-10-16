Defnedilinceye kadar kokmasın diye bölgede adet olduğu üzere bir dondurucu getirildi ve “ceset” içine konuldu. Ertesi gün donmuş cam tabutu almak üzere gelen görevli, şahsın kıpırdadığını fark etti. 20 saat donmuş vaziyette kalan Kumar hemen hastaneye kaldırılırken polis, gerekli tıbbi kontrolleri yapmayan aile hakkında soruşturma başlattı. Aile, “ihmalle insan hayatını tehlikeye atma” suçlamasıyla yargılanacak.
Öldü diye bedeni donduruldu 20 saat sonra tabuttan sağ çıktı
16.10.2020 - 12:51 | Son Güncelleme: 16.10.2020 - 12:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde 74 yaşındaki yatağa mahkûm hasta Balasubramanian Kumar, uzun süre hareketsiz kalınca yakınları onu öldü sandı.
Etiketler : hindistan,Tamil Nadu,Balasubramanian Kumar,
739366 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/739366.aspx
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