Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Defnedilinceye kadar kokmasın diye bölgede adet olduğu üzere bir dondurucu getirildi ve “ceset” içine konuldu. Ertesi gün donmuş cam tabutu almak üzere gelen görevli, şahsın kıpırdadığını fark etti. 20 saat donmuş vaziyette kalan Kumar hemen hastaneye kaldırılırken polis, gerekli tıbbi kontrolleri yapmayan aile hakkında soruşturma başlattı. Aile, “ihmalle insan hayatını tehlikeye atma” suçlamasıyla yargılanacak.