Yeni doğan balığın halen canlı olduğunu fark eden ve birkaç fotoğrafını çeken balıkçı Nitin Patil, “Biz köpek balığı yemeyiz. Garip görünüyordu, yeniden denize attım” dedi. Daha sonra fotoğrafları gören bilim adamları köpek balığının mutasyona uğradığını, böyle bir durumun çok nadir görüldüğünü söylediler.
Hindistan'da çift başlı köpek balığı tutuldu
16.10.2020 - 17:11 | Son Güncelleme: 16.10.2020 - 17:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan’ın batısında Maharashtra açıklarında balıkçılık yapan Nitin Patil, çift başlı bir köpek balığı yakaladı.
Etiketler : hindistan,çift başlı balık,
739435 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/739435.aspx
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