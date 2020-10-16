Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni doğan balığın halen canlı olduğunu fark eden ve birkaç fotoğrafını çeken balıkçı Nitin Patil, “Biz köpek balığı yemeyiz. Garip görünüyordu, yeniden denize attım” dedi. Daha sonra fotoğrafları gören bilim adamları köpek balığının mutasyona uğradığını, böyle bir durumun çok nadir görüldüğünü söylediler.