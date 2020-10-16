Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çetin ceviz çıkan Turner, elindeki bastonla soyguncuyu evire çevire dövüp dükkandan kovdu. Sadece 50 sterlin ve 6 paket sigara çalabilen soyguncu daha sonra yakalanarak hapse atıldı. Olayı morarmış bir göz ve kolunda morluklarla atlatan Turner’a 2020 Kahramanlık Ödülü verildi. Ödül, başkalarını kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye atanlarla büyük cesaret gösteren kişilere veriliyor. Ödül almayı beklemediğini ifade eden Turner, “Para kazanmak kolay değil. Güç bela kazandıklarımı bir soyguncuya kaptıramazdım” diye konuştu. Bir çocuk annesi kadının soyguncuyu kovması güvenlik kameraları tarafından da anbean kaydedildi.