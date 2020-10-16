Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa'da korona virüs salgınında vaka sayılarında rekor artış devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilerde, korona virüs salgınında ülke genelinde son 24 saatte 25 bin 86 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 834 bin 770’ye ulaştığı belirtildi. Bakanlık, son 24 saatte virüs nedeniyle 122 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, toplam can kaybının 33 bin 303’e yükseldiğini ifade etti. Son bir haftada 6 bin 906 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve bin 204 kişinin yoğun bakımda olduğu aktarıldı.



Öte yandan Fransa’da dün tespit edilen 30 bin 621 vaka ile salgının başladığı ilk günden bu yana en yüksek günlü vaka sayısı kayıtlara geçmişti. Ülkede yarından itibaren ise 4 hafta boyunca Paris ve 8 büyük kentte yerel saatle 21.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.