Koronavirüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülke karantina tedbirlerine geri dönüyor. Dünya genelinde nüfusuna oranla salgında en fazla can kaybının kaydedildiği ülke olan Belçika’da ikinci dalga bilançosu ağırlaşıyor.

Başbakan Alexandre De Croo’nun başkanlığında toplanan Danışma Kurulu’nun ardından ülke genelinde salgına karşı yeni önlemler alındı.

Başbakan De Croo, ülke genelinde gece yarısından itibaren sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyururken, 19 Ekim’den itibaren tüm kafe, bar ve restoranların 1 ay süreyle kapatılacağını aktardı. Ülke genelinde restoranlar yerel saatle 22.00’ye kadar paket servisi hizmeti verebilecekken, 20.00’den itibaren alkol satışı yasak olacak.



Ev ziyaretlerine sosyal mesafe ve maske zorunluluğu uyma koşulu getirilirken, aileler ziyaretlerde en fazla 4 kişi kabul edebilecek. Vatandaşlar, kendi evi dışında sadece 1 kişi ile yakın iletişim kurabilecek. Bu kurallar iki haftalık süreçte devam edecek. Noel pazarları ise bu yıl iptal edildi.

Evden çalışma devam edecek

Pandeminin başlamasıyla birlikte işleri elverenlerin evlerinden çalışmaya başladığı Belçika’da uzaktan çalışma yönteminin devam ettirilmesine karar verildi. Uzaktan çalışmanın mümkün olmadığı işlerde ise her türlü sağlık tedbirinin alınacak. Ülkede her türlü spor ve kültürel etkinlikleri için uygulanacak kurallar için önümüzdeki 23 Ekim’de toplantı yapılacak.



Hastaneler, 26 Ekim'e kadar yoğun bakım ünitelerindeki yatakların en az yarısını Covid-19 hastaları için ayıracak.



Öte yandan Belçika'da 7 günlük vaka ortalaması yaklaşık 6 bine ulaşırken, salgında Avrupa'nın en kötü etkilenen ülkelerinden biri haline geldi. Belçika’da toplam vaka sayısı 191 bin 959’a, toplam can kaybı ise 10 bin 327’ye ulaştı.