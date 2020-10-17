Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin 41 eyaletinde sonbaharla birlikte vaka sayıları bir defa daha zirveye tırmandı. 17 eyalette son bir haftada, salgının ülkeye ulaştığından bu yana en fazla yeni vaka bildirimi yapıldı.

Fransa'da, koronavirüs salgınında son 24 saatte 30 bin 621 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Almanya'da yeni bir rekor kırılarak, bir günde 7 bin 334 kişide virüs tespit edildi. Başbakan Merkel "İkinci bir dalgayı sağlık sisteminin yanında ekonomik olarak da kaldıramayız, sert tedbirler uygulanacak" dedi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da yayılımın önüne geçilemediği için 00.00-08.00 saatleri arasında eğlence mekânlarının, restoranların ve birçok sosyal alanın kapatılmasına karar verildi.

Slovenya'da son dönemde hızla artan vakalar sebebiyle ülkenin birçok bölgesinde ek tedbirler uygulanmaya başladı. Orta Slovenya, Gorenjska, Koroska, Zasavje, Posavje, Savinjska ve Güneydoğu Slovenya bölgelerinde istisnalar dışında belediyeler arası seyahatlere sınırlandırma getirildi.

Arjantin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 bin 96 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Brüksel'de katıldığı AB Zirvesi sırasında temas ettiği bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu toplantıyı terk etti.

Azerbaycan'da artan vaka sayısı üzerine eğitim-öğretime ara verilmesine ve Bakü metrosunun durdurulmasına karar verildi.

Arnavutluk’ta açık alanlarda da maske takma zorunluluğunun dün itibarıyla yürürlüğe girmesinin ardından maske takmayan milletvekillerine ceza kesildi.

İngiltere, yüksek vaka sayıları sebebiyle Londra’da tedbirleri artırdı. Sağlık Bakanı Matt Hancock "Kapalı yerlerde toplanmalar yasak olacak. 6’dan fazla kişi bir araya gelemeyecek. Toplu taşımayı kullanmayın. Vakalar 10 günde bir ikiye katlanıyor" dedi.

ABD İLK SIRADA

39 milyon kişide Covid-19 görüldü

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 39 milyon 182 bini geçti. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 8 milyon 216 bin 315 kişide virüs tespit edildi, 222 bin 717 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin yanı sıra vaka ve ölüm sayıları yüksek olan ülkelerden bazıları şöyle: Hindistan, 7 milyon 370 bin 468 vaka, 112 bin 161 ölü, Brezilya 5 milyon 170 bin 996 vaka, 152 bin 513 ölü, Rusya 1 milyon 354 bin 163 vaka 23 bin 491 ölü, İspanya 972 bin 958 vaka 33 bin 553 ölü.