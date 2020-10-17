Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Karayipler'deki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Covid-19 nedeniylehayatını kaybedenlerin sayısı 3 artarak 2192'ye, vaka sayısı da 384 artarak 120 bin 450'ye yükseldi.

Guatemala

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da Covid-19 yüzünden ölenlerin sayısı son 24 saatte 25 artarak 3478'e, vaka sayısı da 666 artarak 100 bin 431'e ulaştı.

Honduras

Honduras'da 19 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 2552'ye, vaka sayısı da 631 artarak 86 bin 89'a çıktı.

Panama

Panama'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 17 artarak 2546'ya, vaka sayısı 615 artarak 123 bin 498'e yükseldi.