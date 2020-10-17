Füzenin düştüğü yer adeta enkaz alanına döndü. Ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Ermenistan’ın Gence'deki sivil yerleşim birimlerine yönelik füzeli saldırısında 12 sivilin hayatını kaybettiği ve 40’dan fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev yaptığı açıklamada, saldırının SCAD füzesi ile yapıldığını duyurdu.
Geriye büyük bir enkaz, sahibini kaybetmiş oyuncaklar kaldı! Gence'deki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
17.10.2020 - 09:10 | Son Güncelleme: 17.10.2020 - 09:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bir kez daha sivilleri hedef alıp füzelerle Azerbaycan'ın Gence kentine saldıran Ermenistan; 12 sivilin ölümüne, 40'tan fazla kişinin de yaralanmasına neden oldu. Şehirdeki yıkımın büyüklüğü ve patlamaların şiddeti ise gün ağarınca ortaya çıktı.
Füzenin düştüğü yer adeta enkaz alanına döndü. Ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Etiketler : gence,saldırı,görüntü,
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