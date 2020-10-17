Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenledi. Düştüğü noktada büyük çaplı çukur oluşturan füze, 20 evin yıkılmasına neden oldu. Gence’de füzenin düştüğü yerleşim yeri adeta enkaz alanına döndü. Arama kurtarma çalışmaları ekipler tarafından devam ederken, saldırı sonucu 3'ü çocuk 13 sivil hayatını kaybetti ve 52’den fazla kişi ise yaralandı. Sokaktaki bütün evlerde büyük tahribat oluştu. Evlerin enkazındaki çocuklara ait anıların bulunduğu albümler, ayakkabılar, oyuncaklar, kına tepsisi ve elbise gardıropları saldırının acımasızlığını gözler önüne serdi. İşlenen savaş suçunda füzelerin düşüş anı bölgede yaşayan bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Füzelerin düşüş anını kaydeden bir kadın, "Allah’ım yardım et" çığlıklarıyla korkusunu gizleyemiyor.

"ERMENİSTAN'IN SİVİLLERE KARŞI 2. KANLI SALDIRISI"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in verdiği bilgilere göre, sivilleri uykudayken hedef alan füze, Ermenistan topraklarından ateşlendi. Hacıyev, Ermenistan'ın Gence'deki sivillere yönelik 2'nci kanlı saldırısını yine "Elbrus" veya "Scud" diye adlandırılan orta menzilli balistik füzeyle gerçekleştirdiğini belirtti. Ermenistan'ın 2'nci defa Elbrus füzesiyle saldırısına maruz kalan Gence kenti, Ermenistan ve Azerbaycan cephe hattında yer almıyor. Elbrus füzesi, 700 kilogram patlayıcı taşıma kapasitesi bulunan ve menzili 300 kilometre olan yıkıcı gücü yüksek bir silah. Ermenistan sınırlarına yaklaşık 60 kilometre mesafede yer alan Gence, 500 bin nüfusa sahip ve Azerbaycan'ın 2'nci büyük kenti.