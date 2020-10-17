Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Missouri eyaletinde Lisa Montgomery (43), 2004’te hamile olan 23 yaşındaki kurbanı Bobbie Jo Stinnett’i iple boğmuş, ardından bıçakla karnını deşmişti. Rahmin parçalanmasıyla yere düşen bebek Victoria Jo Stinnett, inanılmaz bir şekilde saldırıdan sağ kurtuldu ve şimdi 16 yaşında. Montgomery, 2007’de idama mahkum edildi. İnfazın, zehirli iğneyle 8 Aralık 2020’de yapılması planlanıyor. Gerçekleşirse 70 seneye yakın bir zamandır ilk kez ABD’de bir kadın mahkum idam edilmiş olacak. ABD hükümeti son olarak 1953’te bir kadın mahkumu idam etti.