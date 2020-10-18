Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

KKTC’de seçimlerin ikinci turu bugün yapılıyor. Geçen hafta yapılan ilk turda hiçbir aday yüzde 50’den fazla oy alamadığı için seçimler ikinci tura kalmıştı. Bugünkü yarış, adanın federal bir çatı altında birleşmesini savunan Mustafa Akıncı ile iki devletli çözümü savunan Ersin Tatar arasında geçecek. Geçtiğimiz hafta yapılan birinci tur seçimlerde, Ulusal Birlik Partisinin (UBP) adayı Ersin Tatar 35 bin 825 (yüzde 32,35), bağımsız aday Mustafa Akıncı ise 33 bin 53 (yüzde 29,84) oy alarak ikinci tura kalmıştı.

SAFLAR NETLEŞTİ

Kıbrıs Türk halkı, 1974’ten bu yana 10. kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa giderken, siyasi partiler de netleşti. Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Tatar’ı, Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi (CTB PM) ise Akıncı’yı destekleyeceğini açıkladı. Halkın Partisi ise seçmenini yönlendirmemeyi tercih etti.

11 ADAY YARIŞMIŞTI

İlk turda katılım yüzde 58’lerde kalmıştı. Seçimlerde 198 bin 957 seçmenin 115 bin 806’sı 738 sandıkta oy kullanırken, 7’si bağımsız 11 aday yarışmıştı. Seçim, KKTC’de en çok adayın katıldığı Cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçmişti. Yüksek Seçim Kurulu sonuçlarına göre Ersin Tatar 32,34, Mustafa Akıncı 29,84 oy almıştı.