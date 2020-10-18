Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıbrıs Türk halkı, gelecek 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. KKTC Yüksek Seçim Kurulu, saat 17.00 itibarıyla seçime katılım oranının yüzde 61.03 olduğunu açıkladı. Böylece, seçimin ilk turundaki % 58.29 oranı da aşılmış oldu. KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ikinci turda sandıklar kapandı, sonuçların saat 20.00’de açıklanması bekleniyor. İlk gelen bilgilere göre 738 sandığın 309’u açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre; Ersin Tatar oyların yüzde 51,93’ünü, Mustafa Akıncı ise oyların yüzde 48,07’sini aldı.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu'na göre ilçelerdeki katılım oranlarını şöyle:

*Lefkoşa: %61.57

*Girne: 556

*Gazi Mağusa: %59.05

*Güzelyurt: %59.9

*İskele: %62.04

*Lefke: %67.59

Seçimin ikinci turunda Başbakan ve Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı yarışıyor.

11 Ekim'de yapılan seçimin ilk turunu Tatar oyların yüzde 32,34'ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80'ini alarak ikinci sırada tamamladı. İlk turda yarışan 11 adaydan hiçbiri yüzde 50'den fazla oy alamadığı için seçim ikinci tura kaldı.