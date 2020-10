Türkiye Gazetesi

Amerikan rock grubu The Flaming Lips, ülkede 8 milyondan fazla koronavirüs vakası ve Covid-19 sebebiyle 219 binden fazla ölüm meydana gelince konserlere farklı bir boyut kattı. Koronavirüs tedbirlerine tam uygun konsere hem şarkıcılar hem de 100 dinleyici, balonlar içinde katıldı. The Flaming Lips, bu etkinlik için CBS televizyonunda mayıs ayında The Late Show isimli programdaki uygulamadan ilham aldı. Grubun önde gelen üyelerinden Wayne Coyne, “Evetttt!!!” diye yazarak konserden bir parçayı Instagram hesabından paylaştı. Coyne, konserden önce balonların sönük haldeki fotoğraflarını da paylaştı. Oklahoma City’deki konserin, bundan sonraki konserler için örnek olması bekleniyor.