Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mustafa Akıncı, seçim sonrası sıcağı sıcağına konuştu. Akıncı şunları söyledi: Bu sonucu elde etmek için yapılanları biliyorsunuz yapanlar başardı. Sayın Tatar’a da hayırlı olsun. Kendisini aradım, telefonu meşguldü ulaşamadım. Benim için 45 yıllık siyasi hayatımın, bir sürecin sonudur. Halkımızın çok değişik etkenler altında vardığı bir sonuçtur, bu sonucu kabullenmeliyiz ve hayırlı olmasını dilemeliyiz. Kıbrıs Türk Halkı’na teşekkür ediyorum, bize gönül vermiş çalışmış herkese de ayrıca çok teşekkür ediyorum.