Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan’ın Sind eyaletinin başkenti Karaçi’deki Bagh e Jinnah Stadyumu'nda 11 muhalefet partisinden oluşan Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) öncülüğünde hükümet karşıtı protesto düzenlendi. Stadyuma ülkenin dört bir yanından binlerce kişi geldi. Protestolar sırasında Başbakan Imran Khan’a istifa çağrısı yinelendi.

Protestolara, Pakistan Müslüman Birliği’nin (PML-N) Başkan Yardımcısı Maryam Nawaz, Pakistan Halklar Partisi (PPP) Başkanı Bilawal Butto Zardari ve Jamiat Ulema-e-İslam (JUI-F) Başkanı Maulana Fazlur Rehman Jalsa katıldı. Zardari yaptığı açıklamada, “Muhalefet baskıcı hükümdarı devirmek için birlikte çalışacak” ifadelerini kullanırken, muhalefetin işsizliği, enflasyonu ve yoksulluğu protesto ettiğini vurguladı.

Nawaz ise kimsenin seçilmiş temsilcilerini görevden alma hakkına sahip olmadığını ifade ederek, "Hükümetleri kurup onları devirmesi gereken sizlersiniz” dedi.

Hükümeti eleştirerek, zamanının dolduğu uyarısında bulunan Jalsa,"Sahte yöneticiler kaderleriyle tanışmak üzereler" ifadelerini kullandı. Jalsa, "Demokrasi güneşinin yakında yükselmek üzere eğer pes etmezseniz hükümet Aralık ayını göremeyecek" dedi.