Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarına yönelik başlattığı operasyonlar sonucu ele geçirdiği şehirlere bayrağını dikmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli kentine Azerbaycan bayrağı dikildiği duyuruldu. Bakanlık, Azerbaycan bayrağının Fuzuli’ye dikilmesine ait görüntüleri paylaştı.