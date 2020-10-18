Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarına yönelik başlattığı operasyonlar sonucu ele geçirdiği şehirlere bayrağını dikmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli kentine Azerbaycan bayrağı dikildiği duyuruldu. Bakanlık, Azerbaycan bayrağının Fuzuli’ye dikilmesine ait görüntüleri paylaştı.
Ermenistan işgalin kurtarılan Fuzuli kentine Azerbaycan bayrağı dikildi
18.10.2020 - 22:44 | Son Güncelleme: 18.10.2020 - 22:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın işgalinden kurtardığı Fuzuli kentine Azerbaycan bayrağı dikti.
Etiketler : ermenistan,Fuzuli kenti,Azerbaycan,
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