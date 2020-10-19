Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel kaynaklardan edindilen bilgiye göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçağı, gün içinde, Deyrizor'un doğusunda bulunan Elbukemal ilçesinde İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun emrindeki yabancı teröristlere ait bir askeri aracı hedef aldı.

Saldırı sonucu Afganistan kökenli Fatimiyyun grubuna mensup 9 terörist hayatını kaybetti.

DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinden saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Irak sınırındaki Elbukemal'de İran destekli yabancı grupların mevzilerine 3 Eylül'de aidiyeti bilinmeyen savaş uçaklarınca gerçekleştirilen hava saldırılarında ise 27 terörist yaşamını yitirmişti.

İran destekli grupların Deyrizor'daki varlığı

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatlarıyla ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla, Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu, İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

İran destekli gruplar, Deyrizor'da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor, kültürel faaliyetler düzenliyor, Şii inancına ait ibadethane olan "hüseyniyeler"i açıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.