Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saraybosna’daki Aliya İzetbegoviç Müzesinin müdürlüğünü yapan Dizdarevic “Onun fikirleri bana köklerimi ve kişiliğimi hatırlatıyor. Onlar, hayatımdaki bir tür ahlak pusulası oldu” dedi. Dedesinin son derece karizmatik, onurlu ve karakterli biri olduğunu aktaran Dizdarevic “Aliya İzetbegoviç benim gözümde sadece siyasetçi ya da lider değil. Ben onu her şeyden önce filozof bir aydın olarak görüyorum. Genç yaşından beri özgür ruhlu bir asi ve tutkulu bir okuyucuydu. Onun torunu olmaktan gururluyum. Aliya’nın eserleri ve hayata dair tutumu, İslam geleneği ile aynı zamanda Avrupa köklerine dayanıyor. Her ikisi de onun ruhunu ve fikirlerini zenginleştiriyordu. Aliya İzetbegoviç benim için özgür ruh ve düşüncenin sembolüdür” diye konuştu. Müzede görev yapan tarihçi Admir Lisica da bugünkü jeopolitik dünya ilişkilerine bakıldığında, Aliya İzetbegoviç gibi Doğu ile Batı arasında denge sağlayan liderlerin sayısının çok az olduğunu vurguladı.