Suriye'nin Halep kentinin kuzey kırsalında bulunan Azez ilçesinde Askeri Mahkemesi'nde görev yapan Melhem Melhem isimli bir hakim, dün aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaralanmıştı. Yerel kaynaklar, ağır yaralanan hakim Melhem'in bu gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.
Öte yandan olaya ilişkin polisin başlattığı soruşturma sürdüğü belirtildi.
Azez'de bombalı saldırıda ağır yaralanan hakim hayatını kaybetti
19.10.2020 - 09:54 | Son Güncelleme: 19.10.2020 - 09:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Halep kentinin kuzey kırsalında bulunan Azez ilçesinde dün düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan hakim tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Suriye'nin Halep kentinin kuzey kırsalında bulunan Azez ilçesinde Askeri Mahkemesi'nde görev yapan Melhem Melhem isimli bir hakim, dün aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaralanmıştı. Yerel kaynaklar, ağır yaralanan hakim Melhem'in bu gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye,
740024 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/740024.aspx
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