Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Grubun ajansı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, popüler Japon rock grubu Akaiko-en'in bir üyesi olan Maisa Tsuno'nun öldüğünü duyurdu. Polisin olayın intihar olduğunu açıkladı.

Dört üyeli kadın grubun 29 yaşındaki gitaristi ve söz yazarı, Pazar sabahı hastaneye kaldırıldı ve daha sonra öldüğü açıklandı. Grup 2010 yılında kuruldu ve 2012'de çıkardığı şarkılarla tanınmaya başladı. Tsuno aynı zamanda "Joy !!" bestelemesiyle de tanınıyor.

Tsuno'nun ölümü, Japonya’da ünlü intiharlarında ki artışı da gözler önüne serdi. Geçen ay Japon filmlerindeki rolleriyle sayısız ödül kazanan 40 yaşındaki Takeuchi, Tokyo'daki evinde ölü bulundu. Aktris Sei Ashina, aktör Haruma Miura ve bir reality TV şovunun oyuncu kadrosundan Hana Kimura bu yılın başlarında intihar etti.