Balıkçının timsahla mücadelesi Facebook’ta yayımlandı ve büyük ilgi gördü. Trend de With ise bunun nadir görülen bir vaka olmadığını, sık sık yaşadıklarını söyledi. Timsah görüntülerde yemi alıp kaçarken, balıkçı da “Yine yemi kaptı” diye hayıflanıyor.
Balık beklerken oltasına dev timsah takıldı
19.10.2020 - 14:23 | Son Güncelleme: 19.10.2020 - 14:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avustralya’nın Northern Territory bölgesinde Trent de With’in oltasına dev bir timsah takıldı.
Etiketler : avustralya,timsah,
740089 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/740089.aspx
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