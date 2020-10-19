Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkçının timsahla mücadelesi Facebook’ta yayımlandı ve büyük ilgi gördü. Trend de With ise bunun nadir görülen bir vaka olmadığını, sık sık yaşadıklarını söyledi. Timsah görüntülerde yemi alıp kaçarken, balıkçı da “Yine yemi kaptı” diye hayıflanıyor.