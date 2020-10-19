Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabağ'da büyük hezimet yaşayan Ermenistan, son olarak Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubad şehrine roket atmıştı.

Türkiye, İstiklal Savaşı döneminde Sovyetler Birliği ile masaya oturdu, Önce dar da olsa Nahçıvan’ın Sederek bölgesi üzerinden Türkiye-Nahçıvan arasında sınır açıldı. Ardından 16 Mart 1921 tarihli Moskova Anlaşması ile Türkiye ve Sovyetler Birliği, Nahçıvan’ın garantör ülkeleri oldu. Bu anlaşmayı takip eden 13 Ekim Kars Anlaşması ile birlikte Nahçıvan’ın Azerbaycan’ın koruyuculuğunda bir özerk bölge olması teyit edildi. Kars Anlaşması'nı Türkiye ve Sovyetler Birliği ile birlikte Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan da imzaladı. Anlaşma, Nahçıvan'ın toprak bütünlüğünü hükme bağlamakta ve garantör ülkeye askerî müdahale yetkisi de vermekteydi.

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