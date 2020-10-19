Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüzlerce kişinin katıldığı ayinde maskesiz hazır bulunan ABD Başkanı Trump'a seslenen kilise liderleri, "Tanrı bana dedi ki, 'Başkanınızın ikinci kez kazanmasını sağlayacağım'" ifadesini kullandı.

160 DOLARLIK BAĞIŞTA BULUNDU

Forbes'in verilerine göre 2 buçuk milyar dolar serveti bulunan Trump'ın, ayin sırasında eliyle 20 dolarlardan oluşan para destesini sayıp bağış kovasına attığı anlar da kameralara yansıdı. Verdiği bir banknotu fazla bulup kovadan geri alan Trump'ın ayin sırasında yaklaşık 160 dolar bağışta bulunduğu ifade edildi.

ADAYLAR EYALETLERİ BİRER BİRER GEZİYOR

Bununla birlikte, ABD'de de seçimler için geri sayım sürüyor. Cumhuriyetçi Trump ve Demokrat rakibi Biden dikkatlerini kritik öneme sahip eyaletlere çevirmiş durumda.

Trump, Wisconsin'deki mitinginde ise eyaletin önemine vurgu yaptı. "Winconsin'ı alan oyunu kazanır" diyen Trump, rakibini ise "tarihteki en kötü başkan adayı" olarak nitelendirdi. Trump, "Kaybedersem, ABD başkanlık tarihindeki en kötü adaya kaybetmiş olacağım, ne yapayım? Daha yetenekli birisine kaybetmeyi tercih ederim" açıklamasını yaptı.

28 MİLYON KİŞİ OY KULLANDI

Joe Biden'ın hedefinde ise Trump'ın Covid 19 karnesi vardı. Biden, Trump'ın 2016 başkanlık seçimlerinde kazandığı Pennsylvania ve Michigan'da yarışı önde götürüyor. Başkanlık seçimlerinde kritik öneme sahip 29 delegesi olan Florida'da anketlerde başa baş durumda.

Diğer taraftan, ülke genelinde erken oy verme sistemi ile şimdiye kadar 28 milyon kişinin oyunu kullandığı belirtiliyor.