Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 16 kişi daha yaşamını yitirdi ve 385 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 217'ye, vaka sayısı da 342 bin 968'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 329 bin 270'e ulaştı.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 439 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 1122'ye, vaka sayısının da 111 bin 33'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 96 bin 949 oldu.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 4 kişi daha yaşamını yitirdi, 886 yeni vaka kaydedildi.

Toplam can kaybının 714'e, vaka sayısının da 117 bin 718'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 109 bin 198'e ulaştı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1077 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 470'e, vaka sayısının da 117 bin 594'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 110 bin 313 oldu.